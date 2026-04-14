歌手でタレントの森口博子が13日、自身のアメブロを更新。歌手・小林幸子との微笑ましいエピソードを明かし、反響を呼んでいる。【映像】森口博子、“無防備”なすっぴん姿＆水着姿（複数カット）「先日、小林幸子さんに鴨鍋をお送りさせていただきましたら、幸子さんがわざわざ、ご丁寧にお写真を送って下さいました」と切り出し、小林から届いた豪華な食卓の写真に「お店のようなセッティングに、感動しました」とコメント。