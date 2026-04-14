『2026年サンリオキャラクター大賞』の初回速報順位が14日に発表され、2025年の最終順位で2位だったシナモロールが1位となりました。1986年にスタートし、今年で41回目の開催となる『サンリオキャラクター大賞』。450を超えるサンリオキャラクターの中から、今年は90キャラクターがエントリーし、投票数によって順位が決定します。2025年の最終順位は1位がポムポムプリン、2位がシナモロール、3位がポチャッコ、4位にクロミ、5位は