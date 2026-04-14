吉本興業所属のお笑いコンビ、家族チャーハンの江藤（35）大石（33）が14日、Xを更新。コンビ解散を発表した。双方が声明を通じ、19日のライブで解散すると発表した。解散理由について、江藤は「大きく言えば方向性の違いということになるかと思います」と記述。大石は「話し合いを重ね、お互いに本音で思いを伝え合い、時間をかけて何度も考えた末での決断です」とした。2人はNSC（吉本総合芸能学院）東京校25期生の同期。お互い