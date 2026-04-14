Image: Miriam Doerr Martin Frommherz / Shutterstock.com この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2019年4月、「このAIはデスメタルを永遠に奏で続ける」を掲載しました。AI生成をさせることで、終わりが見えない音楽を作り続けるという試み。このデスメタ