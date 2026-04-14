【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの辻希美が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「映える」目を楽しませる“高一弁当”◆辻希美、見た目にも楽しい“高一弁当”披露辻は「本日も皆元気に出発 ＃高一弁当」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために手作りした弁当の写真を投稿。肉と卵の2色のそぼろを格子状に盛り付けたご飯に、花の形に飾り切