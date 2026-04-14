【モデルプレス＝2026/04/14】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日、同日発売の1st写真集『エチュード』（新潮社）発売記念記者会見に出席。本作の制作にあたり、参考にした先輩メンバーを明かした。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿◆川崎桜、山下美月の写真集参考写真集の撮影は、川崎がかねてより憧れていたフランスのニースとパリの2都市で実施。大人びた一面と無垢な一面、その振り