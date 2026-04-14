【モデルプレス＝2026/04/14】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日、同日発売の1st写真集『エチュード』（新潮社）発売記念記者会見に出席。フランスで撮影された本作へのこだわりや、撮影中のエピソードを語った。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿◆川崎桜“さくてん満点”の写真集完成写真集が完成した素直な感想を聞かれると「私のこだわりが詰まった納得のいく1冊ができたので、今は