【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの川崎希が4月13日、自身のInstagramを更新。家族旅行のホテルやプールでの子どもたちの姿を公開した。【写真】38歳3児のママタレ「ビックリする広さ」豪華ホテルでくつろぐ子どもたち◆川崎希、ホテルやプールでくつろぐ子どもたちの姿公開以前の投稿で沖縄へ家族旅行中であることを明かしていた川崎は、「ホテル移動して、今度はこちらのお部屋に 自然たっぷりな場所だからたまにマングース