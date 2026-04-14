今季も透け感を楽しめるアイテムの人気は継続の様子。今から買い足すなら？── 編集部はおしゃれなインフルエンサーのおすすめアイテムに注目。今回は【しまむら】から登場している透け感トップスをご紹介します。シアー素材や透かし編みなど、さりげない透け感がコーデに季節感を添えてくれます。気になるアイテムはしまパトで早めのゲットを！ 華やかフリルで甘さと上品さを両立 【しまむら】「フ