GWの混雑する巨大駅で、道に迷う外国人観光客に声をかけた女性。でも、言葉や土地勘の壁に阻まれ、うまく助けられず焦りが募っていくばかり。すると、思いがけない展開が待ち受けていました。今回は筆者の知人から聞いた心温まるエピソードをご紹介します。 外国人観光客 GW中にあった出張帰りの夕方、私は巨大ターミナル駅の複雑な構内を足早に歩いていました。 乗り換え時間はそれほど余裕がなく、正直自分