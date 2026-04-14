カンテレの田中友梨奈アナウンサーが13日、自身のインスタグラムを更新。2025年4月13日から10月13日まで大阪の夢洲で開催された大阪・関西万博会場の現在の姿を公開した。 【写真】大屋根リングが途切れた現在の大阪・関西万博会場 「開幕から1年が経った万博会場から中継でした！」と投稿。「大屋根リングが途切れていて、会期中とは景色が変わっていました！」と記し、会場の跡地をバックにヘルメット姿の写真を公開