俳優の山時聡真と菅野美穂が、4月13日に都内で行われたダブル主演映画『90 メートル』公開御礼舞台あいさつに、中川駿監督とともに出席。新生活に不安を抱える社会人にエールを贈る場面があり、菅野が「気合いだ！」と叫んだ。【写真】一緒にポーズを決める山時聡真＆菅野美穂新進気鋭の監督・中川駿によるオリジナル企画を映画化した本作は、人生の岐路に立つ高校生の息子と、難病を抱えるシングルマザーの揺るぎない愛をつづ