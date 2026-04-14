乃木坂４６の川粼桜が１４日、都内で１ｓｔ写真集「エチュード」の発売記念記者会見を行った。２０２２年に５期生として加入。初写真集は発売前にも関わらず、３月１６日に事前重版が決定する盛況ぶりだ。「納得のいく１冊ができたので、早くファンの皆さんに見てほしい気持ちでいっぱいです。乃木坂のさくたんと素の私、両方堪能できる特別な１冊になっていると思います」と自信を見せた。撮影地は希望したフランス・