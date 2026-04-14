女優の小池栄子が主演するＮＨＫの連続ドラマ「ムショラン三ツ星」（５月２３日、スタート、土曜・後１０時）のキービジュアルが１４日、公開され、新たなキャスト６人が公開された。刑務所に勤務する管理栄養士・黒柳桂子氏によるノンフィクションのドラマ化。腕利きのイタリアンシェフとして名をはせた主人公・葉子（小池）が、ふとしたことから刑務所の管理栄養士として働くことになり、刑務官や受刑者たちとのトラブル、騒