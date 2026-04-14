◆東都大学野球春季リーグ戦第２週第１日▽国学院大３―０立正大（１４日・神宮）国学院大の藤本士生（しせい）投手（３年＝土浦日大）が、１安打完封と圧巻の投球で今季２勝目を挙げた。５回まで１４０キロ台後半の直球とチェンジアップを駆使し、無安打投球。０ー０の６回１死から藤崎にこの日唯一の安打を中前に運ばれ、ノーヒットノーランの可能性は消えたが「打たれた後に（スコアボードを見て）なんか打たれたなってくら