株式会社タカラトミー(東京都葛飾区)は、鉄道玩具「プラレール」の新商品として、「プラレール銀河鉄道９９９９９９号」（希望小売価格：７７００円／税込）を７月１８日（土）から全国で発売する。松本零士さん原作のアニメ「銀河鉄道９９９」に登場する、主人公・星野鉄郎が“機械の身体”を求め旅するなかで乗車する銀河超特急「９９９号」をイメージしたもので、「メーテル、鉄郎、車掌のプラキッズ（フィギュア）」の