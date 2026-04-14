RIZAPグループが14日、コンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」において、「1年間で世界最多となる1020店舗の24時間営業ジムを出店した」実績がギネス世界記録に認定された。【比較写真】ぽっちゃりお腹…肉体改造前の峯岸みなみ今回のギネス世界記録認定は、2023年1月24日から24年1月23日までの1年間でオープンした1030店舗のうち、24時間営業の1020店舗の出店実績によるもの。「1年間で最も多くオープンした24時間営業のフ