小池栄子が主演を務めるNHK土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』の放送日が、2026年5月23日からに決定し、新たなキャスト6人とキービジュアルが発表された。刑務所の“食”をテーマに、人の再生と希望を描く社会派コメディードラマとなる。【写真多数】豪華キャスト陣を一挙紹介！本作は、現役の刑務所管理栄養士・黒柳桂子氏によるノンフィクションを原作に、かつて一流イタリアンシェフだった主人公・銀林葉子（小池）が、刑務所