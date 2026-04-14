【ロサンゼルス＝後藤香代】米オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）の自宅に火炎瓶が投げ込まれた事件で、検察当局は１３日、テキサス州在住の男（２０）を殺人未遂や放火未遂などの疑いで訴追した。訴状によると、男は事件当日の１０日、自身の出身大学の関係者に宛てたメールで、「我々の差し迫った絶滅の問題」として、ＡＩ（人工知能）が人類にもたらすリスクに言及していた。男はサンフランシスコ市内