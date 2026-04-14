◇ナ・リーグドジャース−メッツ（2026年4月13日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席は右飛だった。6回、メッツは2番手としてMLB通算440セーブのキンブレルを投入。1死一塁で第4打席を迎えた大谷はファウルで粘っていたが、一塁走者のロハスが二盗に失敗。2死走者なしとなると、最後は2ボール2ストライクからの8球目、外角スラ