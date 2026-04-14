乃木坂46の川〓桜（22）が14日、都内で開催されたファースト写真集「エチュード」（新潮社）の発売記念会見に出席した。発売前から重版が決定。写真集公式Xのフォロワー数は開設わずか24時間で8万人を突破し、14日現在13万人超。先行カットが公開されるたびにSNSで話題となり、累計閲覧数は4000万回超えを記録。ファンの期待の高さをうかがわせている。いよいよ発売日を迎え「ドキドキだけど、早く見てほしいです」と目を輝かせた