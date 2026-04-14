トッテナムでプレイするアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロは今シーズンの残りをの試合を欠場する見込みだという。プレミアリーグ第32節のサンダーランド戦に出場したロメロは62分、味方のGKアントニーン・キンスキーと衝突し、負傷。交代を余儀なくされ、ピッチを去る際には涙を浮かべていた。怪我の状態が心配されていたなか、英『BBC』によると、ロメロは膝の内側十字靭帯高度部分断裂と診断されたという。最大8週間の離