現在のプレミアリーグはほとんどのクラブを外国人監督が指揮しており、自国のイングランド人監督の数が少ない。優秀な若手選手が次々出てくる一方で、監督の方は思うように育っていない印象だ。プレミア上位クラブを指揮するイングランド人監督が増えるのが理想的だが、果たしてその1人になれるのか。現役選手ながら指導者への道を進み始めているのがバーンリーDFカイル・ウォーカーだ。イングランド代表での経験も豊富なウォーカ