今季思うように調子が上がらないリヴァプールにおいて、少ないポジティブ材料の1つになっているのが17歳のFWリオ・ングモハだ。11日に行われたプレミアリーグ第32節のフラム戦では左ウイングで先発すると、前半36分に左サイドから相手DFを翻弄して見事なコントロールショットで先制点を奪ってみせた。ングモハについては以前からスタメン起用すべきとの声があったが、このフラム戦では先発から69分間プレイ。これはプレミアリーグ