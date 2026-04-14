先週行われたチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグでリヴァプールを2-0で撃破したパリ・サンジェルマン。中でも衝撃だったのが2点目となるFWクヴィチャ・クワラツヘリアのゴールだ。得意の左サイドから味方のスルーパスに抜け出すと、相手GKをかわして得点を記録。縦に抜け出すスピード、GKをかわすテクニックと、クワラツヘリアの魅力が詰まったゴールだったと言える。そんなクワラツヘリアに魅了されていると語るのは、自身もパ