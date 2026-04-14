まだ18歳だが、バルセロナFWラミン・ヤマルはすでに世界最高の選手なのだろうか。デビュー当初からテクニックは驚異的なレベルにあったが、そこからの成長も実に順調だ。最近はスルーパスの精度もとんでもないレベルとなっていて、アウトサイドキックから敵陣を切り裂くパスを出すシーンも珍しいものではなくなってきた。英『sky Sport』もヤマルの実力を絶賛しているが、印象的なデータが2つある。世界最高峰の舞台であるチャンピ