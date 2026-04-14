ジンエアーは、韓国行きを対象としたプロモーションを4月10日から24日まで開催する。運賃が往復2,000円、片道1,000円割引となるクーポンを配布する。搭乗期間は5月11日から7月16日まで、一部期間は対象外。クーポンは予約時にプロモーションコード「GOMART」を入力することで適用される。さらに抽選10名に、ロッテマートギフトカード3,000円相当を提供する。