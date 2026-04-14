楽天グループは、楽天トラベルのレンタカーと楽天カーシェアを予約した人を対象に、楽天ポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンを4月10日午前10時から6月30日9時59分まで実施している。レンタカーは5,000円以上、楽天カーシェアは2,000円の予約・利用が対象となる。いずれも利用期間は4月10日から6月30日まで。ダイナミックパッケージでのレンタカー利用、楽天カーシェアのキャンセル料金や消費税、NOC、ペナルティー料金は