スターラックス航空は、東京/成田発台湾・アメリカ行きでタイムセールを4月10日から23日まで実施する。プレミアムエコノミークラス、エコノミークラスの往復航空券の一部予約クラスを対象に、運賃の12％を割り引く。対象都市は台北/桃園・台中・ロサンゼルス・フェニックス・シアトル・サンフランシスコ。搭乗期間は4月10日から6月15日まで。プロモーションコードは「JXSPRNRT」。運賃部分以外、ストップオーバーを含む旅程は割引