タレントの小倉優子が13日に自身のアメブロを更新。自宅の掃除の様子や夕食の準備についてつづった。この日、小倉は「今日はお迎えまでの間に拭き掃除、カビキラーもして気持ちもスッキリです」と報告。「掃除をトレーニングだと思うことにしています笑」と明かした。続けて「拭き掃除までできると、気持ちがスッキリするんですよね」とコメント。一方で「ただ、子どもたちが帰宅したら一瞬で汚れますが」と母親らしい本音もつづっ