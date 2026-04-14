タレントの北斗晶が13日に自身のアメブロを更新し、招待を受けて東京ディズニーシーを訪れたことを明かした。この日、北斗は「先週の金曜日はね仕事の後にディズニーさんからのご招待いただき…ディズニーシー25周年に行かせていただきました〜」と報告した。しかし、当日は「なんとなんとどしゃぶりの大雨」だったといい「強風でひっくり返っちゃって…傘ごと飛んでいきそうな、メリーポピンズみたな勢い」と状況を説明。「速攻で