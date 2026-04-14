パヘスの打撃が絶好調だ(C)Getty Imagesドジャースのアンディ・パヘスが現地時間4月13日、本拠地でのメッツ戦に「6番・中堅」で先発出場し、1点リードで迎えた3回二死一、三塁の場面、カウント2ボールからのカーブを捉えて左翼ポール際へ快心の5号3ランを放った。【動画】打撃絶好調！25歳パヘスによる快心の3ランをチェックドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「シーズン序盤からMVP級