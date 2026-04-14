２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが１４日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）に出演。自身の意外な習性を告白し、共演者を仰天させた。番組内で「テレビであまり話していない自分の知ってほしい一面ってある？」と問われた高橋さん。「私は実は意外と考え込んじゃうタイプで一日３時間くらいし