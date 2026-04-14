今年1月、茨城県古河市の電気工事会社から銅線ケーブルを盗んだとして、男2人が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれも住所不定・無職の松本広幸容疑者（61）ら男2人で、今年1月、古河市の電気工事会社から銅線ケーブルおよそ200キロ、15万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、松本容疑者らは目出し帽をかぶって会社の敷地内に侵入。トラックの荷台に保管されていた銅線ケーブルを盗み、栃木県