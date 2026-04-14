法人・団体向け宅配弁当デリバリーサイト「お弁当デリ」（運営：ワオ株式会社）は、２０２５年１月１日〜１２月３１日の注文データをもとに「２０２５年年間人気弁当ランキング」を、１４日に発表した。第３位は肉勝「Ａ４・Ａ５ランク黒毛和牛肉三昧弁当」（１６２０円）。焼肉・ステーキ・すき焼き、３つの和牛の顔を一度に堪能できる贅沢な一品。 第２位は、新日本料理 高雅「低温仕上げのサーロインステーキ重 二段