◆米大リーグドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」で先発出場し、４点リードの６回１死一塁で迎えた４打席目に“ハプニング”が起きた。通算４４０セーブ右腕のキンブレルの前にカウント２―２とすると、ピッチクロックの秒数がわずかとなったところで相手捕手アルバレスが、