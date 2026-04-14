モデルでタレントの藤田ニコル（28）が14日、自身のインスタグラムを更新。雑誌「たまごクラブ」（株式会社ベネッセコーポレーション発行）の表紙を飾ったことを報告した。現在、第1子妊娠中の藤田。「実は、このたび4月15日発売の『たまごクラブ春号』の表紙に登場させていただくことになりました」とつづり、大きなおなかを露出した衣装のマタニティーフォトを公開。「たまごクラブは悩んだ事や知りたい事がわかりやすく教