ガーナサッカー協会（GFA）は13日、カルロス・ケイロス氏が同国代表の新監督に就任したことを発表した。“ブラックスターズ”の異名を取るガーナ代表は、アフリカ予選グループIを8勝1分1敗で首位通過し、2大会連続5度目の本大会出場を決めた。しかし、先月のインターナショナルマッチウィークでオーストリア代表に1−5、ドイツ代表に1−2で敗れると、約2年間に渡って指揮を執っていたオットー・アッド前監督を解任。本大会開幕