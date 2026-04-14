赤沢亮正経済産業相は14日の閣議後会見で石油製品のシンナーの流通に目詰まりが発生しているとしてメーカーに生産を抑えないよう要請したと明らかにした。原料の供給不安が原因だとし「問題は解消できる見込みだ」と述べた。