お笑いコンビ「家族チャーハン」が１４日、それぞれのＸを更新し、１９日に出演するライブをもって解散すると発表した。２月から休養していた大石はこの日、投稿で「多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪。その上で「４月１９日の神保町よしもと漫才劇場での同期ライブ『２５ｋａｒａｔｓ』への出演をもちまして解散することとなりました。休養から復帰し活動を再開させていただきます」