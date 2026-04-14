お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が、13日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。人気芸人との意見の一致に驚く場面があった。これまで数々のマニアックなランキングを発表してきた同番組では、今後取り上げたい新たなランキングを人気芸人らがプレゼン。その中で、「盲目のピン芸人」として活動する濱田祐太郎は「音大生に聞いた、シンプルに声が綺麗じゃない芸人ラン