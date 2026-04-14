今シーズン限りでリヴァプールを去るスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンの新天地は、トッテナム・ホットスパーが最有力となっているようだ。13日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。2017年夏にリヴァプールへ完全移籍加入したロバートソンは、左サイドバック（SB）を主戦場にここまで公式戦通算374試合に出場し13ゴール69アシストをマーク。14年ぶりのチャンピオンズリーグ（CL）制覇を含む合計9つのタイト