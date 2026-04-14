子どもたちの自転車事故を防ぐため、金沢市内できょう交通マナーを学ぶ安全教室が開かれました。金沢市では毎年市内すべての小学3年生に安全教室を開いていて今年度は54校約3600人が対象となっています。「後ろよし！前よし！」 14日、中村町小学校の児童が自転車を運転する上での交通ルールを学んだあと、実際に自転車に乗り、声を出して周囲の安全を確認しながら運転していました。■児童：「けがしないように