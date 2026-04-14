【モデルプレス＝2026/04/14】キャスターの安藤優子が4月13日、自身のInstagramを更新。夫が作った日と冷蔵庫にあるもので作った日の2日分の食事を公開した。【写真】67歳ベテランキャスター「器が凝ってて華やか」肉料理・サラダなど夫の手料理並ぶ食卓◆安藤優子「オット飯」＆冷蔵庫をさらった日の2日分の食卓公開安藤は「オット飯」とコメントし、肉料理やサラダなどが並んだ食卓を公開。さらに「ワカモノの来客も居て、パスタ