【モデルプレス＝2026/04/14】4月10日から12日の3日間にわたりKアリーナ横浜にて開催されたグローバルミュージックフェスティバル「マイナビ presents The Performance」。DAY2＆DAY3ではMAZZEL、RIIZE、ROIROM、aoen、ALPHA DRIVE ONE、NCT WISH、Hearts2Heartsらが登場した。【写真】BMSG人気アーティスト「永久保存版」プリクラ公開◆VERIVERY＆EVNNEコラボステージ披露11日に行われたDAY2のオープニングでは、各アーティストが