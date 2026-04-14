TOMORROW X TOGETHER（TXT）がカムバックと同時にミリオンセラーを達成した。所属事務所のBIGHIT MUSICは4月14日、「アルバム販売量集計サイトHANTEOチャートによると、TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』が、13日の発売初日に135万7092枚の売上を記録した」と発表した。【写真】TXT、“再契約”の理由語るこれにより、彼らは新譜の発売初日売上だけでミリオンセラーを達成し