横浜家系ラーメンチェーンの壱角家は、4月14日から30日までの期間限定で「リフレッシュハイボールフェア」を開催する。通常税込480円で提供しているハイボールを、税込180円で販売する。■物価高応援、ハイボールを特別価格で提供同フェアは、4月にも夏日が予想される中、少しでもお得に冷たいドリンクを楽しめるよう企画したもの。物価高騰への“応援施策”として、ハイボールを300円引きの特別価格で提供する。家系ラーメン「壱