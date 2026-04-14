【モデルプレス＝2026/04/14】AKB48の岩立沙穂が、4月13日までに自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】31歳AKB48メンバー「神スタイル」ミニスカ×ロングブーツコーデ◆岩立沙穂、脚線美際立つミニスカ春コーデ披露岩立は「Sugar nightの衣装っぽく着てみた」と記し、コーディネート写真を投稿。春らしいパステルパープルのシアーニットトップスに黒のミニスカートとオフホワイトのレースアップロングブーツ