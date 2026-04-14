静岡県警は、4月6日～12日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し、注意を呼びかけています。静岡県警サイバー企画課では、毎週、多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表しています。2026年4月6日～4月12日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。1.Apple 2.Amazon 3.楽天カード 4.マネックス証券 5.国税庁 6.auじぶん銀行 7.クレディセゾン 8.東京電力