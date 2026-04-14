１４日、北京に到着したベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席（左）。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京4月14日】ベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席が14日午前、中国の北京に到着した。習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席の招きに応じ、4日間の日程で中国を国賓として訪問する。１４日、北京に到着したベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席（右から２人目）。（北京＝